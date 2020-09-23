Выплаты для семей с низкими доходами увеличат с 2021 года: об этом сказал Путин

Для семей с детьми, ежемесячный доход в которых меньше прожиточного минимума в регионе, с 2021 года предусмотрят увеличение размера государственных субсидий. Об этом сегодня заявил Владимир Путин.

«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе», — цитирует президента «Интерфакс».

Сейчас для семей с низкими доходами предусмотрены ежемесячные выплаты. Так, выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе.

А с 1 января на детей от трех до семи лет можно получать пособия в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка.