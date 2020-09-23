ФНС сообщает об изменениях в декларации НДС

Утверждены изменения в форму декларации по НДС, порядок ее заполнения, а также форматы представления в электронной форме, сообщает пресс-служба ФНС.

Изменения потребовались в связи со вступлением в силу ряда федеральных законов, на основании которых дополнены перечни необлагаемых НДС операций. Например, в них вошли операции по безвозмездной передаче недвижимого имущества в казну РФ, а также имущества, предназначенного для лечения COVID-19, реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, передаче исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных и прав на их использование.

Кроме того, перечень операций, облагаемых по нулевой ставке, дополнен операциями по реализации услуг, оказываемых в аэропортах при международных воздушных перевозках, а также по внутренним воздушным перевозкам по маршрутам вне Москвы и Московской области.

Коды этих и других операций были включены в Приложение № 1 «Коды операций».

Также в декларации предусмотрено отражение сумм НДС, заявленных к уплате или возмещению из бюджета налогоплательщиками, заключившими соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Поправки вступают в силу 9 ноября и применяются с представления отчетности за IV квартал 2020 года.