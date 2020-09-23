Путин рассказал о триллионе рублей, который государство оставило экономике. И рекомендовал поднять зарплаты работникам

Сэкономить триллион и направить на инвестиции можно только имея выручку, если ее нет, то и экономия призрачна, считает эксперт.

Сегодня президент России встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты парламента. Путин рассказал о поправках в Конституцию, борьбе с коронавирусной инфекцией, мерах поддержки россиян и бизнеса.

«Двукратное снижение страховых взносов — это почти полтриллиона рублей. То есть если считать вместе с ресурсами на списание льготных кредитов при поддержке занятости, только в следующем году у бизнеса появится почти 1 триллион рублей дополнительных средств, которые государство оставляет национальной экономике, — заявил президент России на встрече с сенаторами. — Эти ресурсы могут и должны быть в приоритетном порядке направлены на развитие и инвестиции и, безусловно, на повышение зарплаты работников».

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Вот как это прокомментировал глава «Ассоциации защиты бизнеса», сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи.

«В период ограничений в связи с пандемией выручка во многих секторах значительно снизилась, у многих — до нуля! Расходы при этом синхронно снизить бизнес не мог, аренда и зарплаты лишь незначительно сократились».

Мер поддержки, напоминает политик, было недостаточно для перекрытия выпадающих доходов. Все предприниматели — от мала до велика, кредитовались, в том числе, как физические лица, чтобы спасти бизнес и свои трудовые коллективы.

«Эти деньги надо будет отдавать, многим предстоит оплатить отложенные налоги, перенесенные на сентябрь, при этом выручка полностью не восстановилась и практически у всех фиксируется снижение к докризисному уровню», — говорит Хуруджи.

В этих условиях 1 триллион, считает он, скорее виртуальный, нежели реальный инструмент для инвестиций в развитие и повышение зарплат.