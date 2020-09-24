ПФР упростил распоряжение маткапиталом на обучение детей

Отделения ПФР заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения.

Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. Список заведений, который будет ежемесячно пополняться, размещен на сайте ПФР.

Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится 3 года.

Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.