Возмещение НДС для экспортеров сырья хотят отменить

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект № 1024843-7 с поправками в НК, которые устанавливают принципиально иной подход к налоговому режиму экспорта сырьевых товаров, предусматривающий невозможность возмещения НДС при их реализации.

Несмотря на заявленный принцип неувеличения налоговой нагрузки, без её перераспределения решить задачу смены модели экономического развития невозможно, говорится в пояснительной записке.

В этой связи предлагается установить гибкий подход к возмещению НДС в отношении лиц, осуществляющих экспорт сырья, установив, в частности, что Правительство может определить ставку НДС в отношении указанных групп товаров от 0 до 20 % в зависимости от степени переработки и вида вывозимого товара.

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Согласно проекту к сырьевым товарам относятся минеральные продукты, продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов, органические химические соединения, удобрения, необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа, натуральный и искусственный мех, древесина, древесный уголь, пробка, жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, медь, черные металлы, иные недрагоценные металлы.

С экономической точки зрения действующие льготы являются совершенно неоправданными, потому что возмещение НДС призвано стимулировать экспорт высокотехнологичной продукции, а не сырья, отмечают авторы проекта.

Таким образом, настоящий проект направлен на установление более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение дополнительных доходов, направляемых в федеральный бюджет от богатств, которые должны работать в интересах РФ, а не в целях обогащения отдельных нефтяных и газовых компаний.

По подсчетам авторов проекта предложенные поправки принесут в бюджет около 1,5 триллионов рублей.