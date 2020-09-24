В августе был рекордный прирост плохих долгов по потребкредитам

В августе просроченные долги по потребительским кредитам выросли до рекордной суммы в 570,05 млрд рублей. Сюда добавились займы, по которым платежи прекратились в пандемию.

Статистику предоставило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Прирост за последний месяц составил 27,31 млрд рублей, сюда попало 79,6 проблемных кредитов.

Это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России ( 5%, хотя до этого рост не превышал 2–3%). Для сравнения: в июле прирост плохих долгов в сегменте необеспеченного кредитования был в 2,7 раза ниже — 9,99 млрд руб.

На рост проблемных долгов в банковской рознице в целом обратил внимание и ЦБ: по его данным, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд руб.), что выше среднемесячных показателей прошлого года. Ситуация с просрочкой теперь «в большей мере отражает влияние пандемии», подчеркивал ЦБ.

По материалам «РБК».