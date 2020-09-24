Сегодня вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков. Теперь единственный способ их регистрации — в электронном виде. Действующие на данный момент остаются до следующей поверки.

Бумажные свидетельства будут выдаваться только по желанию пользователей, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС „Аршин“) результаты метрологических работ будут не действительны», — пояснил Абрамов.

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Росстандарт также советует гражданам заранее запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков, при этом стоит проверить на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация. Весной правительство перенесло плановые поверки всех счетчиков электроэнергии, газа и воды с этого года на начало следующего из-за пандемии ковида.

Для граждан неудобств возникнуть не должно. Все счетчики, что уже есть, остаются работать до следующей поверки. А она уже будет по новым правилам.

«Специально гражданам ничего предпринимать не нужно. Достаточно ознакомиться с ФГИС „Аршин“, понять, как он работает, проверить свой прибор по индивидуальному номеру», — сказал глава Росстандарта.

Также он считает, что новые правила позволят защитить потребителей от мошенников.

По материалам «ТАСС».