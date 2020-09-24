Собак и кошек не будут отбирать за долги. Проект уже в Думе

Предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам у граждан их домашних животных.

Соответствующий законопроект № 1025262-7 с поправками в статью 446 Гражданского кодекса внесен в Госдуму.

В настоящее время в указанной статье содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Список пополнят еще и домашними животными, определенными Федеральным законом от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данный Федеральный закон фактически определил, что животное не является «вещью», а является живым существом испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания.

Негативные последствия изъятия животных у их владельцев наступают как для самих граждан (по статистике 83% граждан считают домашних животным членами своей семьи), так и для животных, говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта — депутаты Госдумы В.В.Бурматов, П.В.Крашенинников.