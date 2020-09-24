Статотчетность для малого бизнеса предлагают оставить в бумажном виде

Малому бизнесу хотят оставить возможность сдавать статистическую отчетность в бумажном виде.
С такой инициативой выступила «Опора России», обратившись заместителю министра экономического развития Илье Торосову с письмом.
«Учитывая тот факт, что положения законопроекта затронут все субъекты предпринимательства, по мнению „Опоры России“, данный вопрос необходимо проработать с бизнес-сообществом», — говорится в документе, подписанном исполнительным директором организации Андреем Шубиным.
Об этих поправках писали на «Клерке».
Предполагается сделать сдачу статотчетности только в электронном виде посредством применения электронной подписи. Однако, по мнению авторов инициативы, не у всех представителей малого бизнеса электронная подпись есть, да и нужна ли она им?
По материалам «ТАСС».