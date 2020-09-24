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Статотчетность для малого бизнеса предлагают оставить в бумажном виде

Малому бизнесу хотят оставить возможность сдавать статистическую отчетность в бумажном виде.

С такой инициативой выступила «Опора России», обратившись заместителю министра экономического развития Илье Торосову с письмом.

«Учитывая тот факт, что положения законопроекта затронут все субъекты предпринимательства, по мнению „Опоры России“, данный вопрос необходимо проработать с бизнес-сообществом», — говорится в документе, подписанном исполнительным директором организации Андреем Шубиным.

Об этих поправках писали на «Клерке».

Предполагается сделать сдачу статотчетности только в электронном виде посредством применения электронной подписи. Однако, по мнению авторов инициативы, не у всех представителей малого бизнеса электронная подпись есть, да и нужна ли она им?

По материалам «ТАСС».

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