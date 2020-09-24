Собянин предложит тысячам компаний снова вернуться на удаленку

Собянин рекомендовал отправить сотрудников на удаленку «Яндексу», «Сбербанку», «Ростеху». Подобные рекомендации получат около 5000 компаний.
Об этом говорится в письмах, разосланных мэрией в эти компании, пишет «РБК»:
«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в письмах.Из-за увеличения числа заразившихся, вернуть на удаленку большую часть сотрудников головного офиса решил и ретейлер X5 Retail Group. Также удаленку начала вводить и «Почта России».
«Правление X5 решило остановить вывод сотрудников в московские офисы и ограничить количество работающих в них людей до 450-600 человек, что составляет порядка 10% от нашей общей численности. Остальной персонал, начиная со вторника, 22 сентября, возвращается к формату удаленной работы», — говорится в письме ретейлера.А вообще, более 5000 московских компаний получат письма от мэра с рекомендациями о переводе сотрудникоа на удаленку.
«Более 5000 компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.Цитата по «РИА Новости».