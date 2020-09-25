Еще больше компаний смогут перейти на налоговый мониторинг. Вышел проект поправок в НК

Законопроект № 1025470-7 об усовершенствовании налогового мониторинга внесен в Госдуму.

В частности, меняются критерии для перехода организаций на налоговый мониторинг в части снижения их суммовых значений, а также учета НДФЛ и страховых взносов в совокупной сумме исчисленных налогов в целях расширения перечня потенциальных участников налогового мониторинга.

Сумма уплачиваемых за календарный год налогов снижается с 300 до 100 млн рублей, суммарный объем полученных доходов — с 3 до 1 млрд рублей.

Уточняются основания для проведения выездных налоговых проверок за период, за который проводится налоговый мониторинг. Например, выездная проверка проводится в случае невыполнения налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа в срок до 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг (в настоящее время такой срок не установлен), или представления уточненной налоговой декларации, в которой увеличена сумма полученного убытка.

Будет обеспечена возможность представления документов (копий) в налоговые органы непосредственно через организацию удаленного доступа налоговых органов к информационным системам организаций с целью обеспечения онлайн-взаимодействия с налоговыми органами и снижения расходов организации, связанных с представлением истребуемых документов.

Среди авторов проекта — депутат Госдумы Андрей Макаров.