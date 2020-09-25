⚡ В столице всех работодателей призвали отправить сотрудников на удаленку. Как можно больше

Столичный мэр призвал работодателей отправить как можно больше сотрудников на удаленную работу.

Об этом он пишет у себя в блоге:

«Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей».

Просит он и о соблюдении мер безопасности:

«Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19».

И конечно же, масочный режим:

«Прошу Вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах».