Второй волны коронавируса сейчас нет, это некорректное название, считает эксперт

Эксперт рассказал о факторах, по которым можно определить вторую волну коронавируса. То, что происходит сейчас, называть второй волной некоррекотно по ряду причин.

Рассказывает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, пишут «РБК».

«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных», — рассказала она.

«Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика. В Питере ситуация другая. В Нижнем Новгороде другая. Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», — добавила Попович.

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Поэтому осенний рост числа заражений коронавируса нельзя называть «второй волной», уверена она.

«Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — рассказала Попович.

Каждая территория оценивает ситуацию по-своему, указывает Попович.

«В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной. У нас с задержкой ситуация где-то улучшалась, где-то ухудшалась, поэтому я бы не стала употреблять для российской статистики такие термины», — заключила эксперт.