Россияне приобрели туры с кэшбэком на 1,5 млрд рублей

Российские туристы приобрели туры по стране до конца года на сумму около 1,5 млрд рублей.

Об этом сообщила в пятницу начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова на международном туристическом форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге.

«Мы со стороны Федерального агентства по туризму провели ряд мероприятий по поддержке туризма в стране. По итогам стимулирования доступных путешествий туристы до конца года приобрели туры на сумму почти 1,5 млрд рублей», — цитирует Лысенкову ТАСС.

Представитель Ростуризма отметила, что представители туристического рынка Уральского федерального округа были представлены самым большим количеством туроператоров, продуктов и гостиничных предложений. «Мы продолжим эту программу в самое ближайшее время и уверены, что представители турбизнеса УрФО будут активными участниками программ», — добавила она.