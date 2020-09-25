Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов.

На вознаграждение акционерам крупнейший банк впервые направит 50% чистой прибыли за прошлый год, или 422,4 млрд руб. Половина этих денег отойдет новому владельцу банка — Правительству РФ.

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров. По этому показателю Сбербанк обошел «Газпром», который установил рекорд в 2019 году, выплатив акционерам 383,2 млрд руб.

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли). Дивидендная доходность составит 18,7 руб. на одну акцию Сбербанка, обыкновенную или привилегированную.

По итогам первой половины 2020 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 287,2 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она упала на 39,8%, следует из отчетности. Во втором квартале, на который пришелся пик пандемии, финансовый результат крупнейшего игрока составил 166,7 млрд руб., что на 33,4% ниже прошлогоднего уровня. Несмотря на снижение финансовых показателей в первом полугодии, Сбербанк намерен сохранить планку отсечения дивидендов на уровне 50% в 2021 году, допустил Греф. Он также сообщил о возможном изменении дивидендной политики Сбербанка — этот вопрос будет затронут в новой стратегии кредитной организации.