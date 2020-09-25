Ветеранам ВОВ и инвалидам хотят дать льготу при оплате за Интернет

В Госдуму внесен законопроект № 1025833-7, который направлен на введение новой меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов всех категорий - оплаты 50 процентов стоимости услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет».

Авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».

«Сегодня без интернета трудно представить полноценный доступ к информации, госуслугам, общение с родными и близкими. Это в полной мере относится и к пожилым людям. В прошлом году число пользователей интернета старшего возраста выросло на 10%. Особое значение доступ к Сети имеет для инвалидов. Для многих из них это единственная возможность поддерживать связь с внешним миром. Пандемия многократно увеличила потребность в коммуникациях. В этих условиях частичная компенсация расходов на услуги интернета для ветеранов и инвалидов станет востребованной мерой социальной поддержки этих групп населения», – заявил Сергей Миронов.