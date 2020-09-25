Студентов ВУЗов не будут пока переводить на дистанционное обучение

Перевод студентов ВУЗов на дистанционное обучение в данный момент осуществляться не будет.
Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки, пишут «ТАСС».
«Минобрнауки России ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах в связи распространением инфекции COVID-19. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. В данный момент российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве напомнили о соблюдении всех необходимых профилактических мер в учебных заведениях
«При соблюдении указанных мер реализация образовательных программ обеспечивается в очном формате», — заключили в пресс-службе.