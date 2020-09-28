Соцсети предлагают привязать к порталу госуслуг

Правительство предлагает с 1 октября эксперимент по привязке к порталу госуслуг аккаунтов в соцсетях, информационных системах и агрегаторах. Срок эксперимента — 1 год.

Проект постановления находится на рассмотрении трехсторонней комиссии, пишет «РГ».

Портал госуслуг работает с 2009 года и является одним из самых популярных государственных сайтов в мире. По оценке SimilarWeb, он занимает второе место по посещаемости в категории, уступая только порталу госуслуг Великобритании. Уже более 100 млн россиян зарегистрированы там и пользуются различными сервисами без посещения госучреждений.

При этом для того, чтобы получать различные государственные и финансовые услуги, оплачивать налоги, платежи, штрафы или задолженности со смартфона или компьютера, человек должен получить учетную запись в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации. Для этого нужно зарегистрироваться на портале, создать там свою учетную запись (аккаунт). Она может быть упрощенной, стандартной или подтвержденной.

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Для облегченных версий дополнительно обращаться никуда не нужно. Подтвержденную запись нужно заверять либо в центрах обслуживания клиентов портала, либо через партнеров — это, как правило, крупные банки. Подтвержденная запись дает больше возможностей. Имея учетную запись на портале госуслуг, можно входить в личные кабинеты на сайтах Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, ГИС ЖКХ, в общероссийскую базу вакансий «Работа в России», на сайт мэра Москвы и другие ресурсы.

Иными словами, завел логин и пароль на госуслугах — и не нужно придумывать еще к каждому нужному сайту.

Правда, если «Госуслуги» упадут, доступ везде тоже прекратится? Как это было, когда вся страна пыталась пособие в 10 000 получить.