Зовут бухгалтером на 51, 41 и другие счета. Кто еще помнит старый план?

Вроде как 90-е годы были не так давно, если по ощущениям. А по факту — 20 лет уже прошло. А ведь это был не только прошлый век, а ведь даже прошлое тысячелетие. Такая вот ностальгия в понедельник.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

Сегодня ничего с утра не предвещало. И тут вдруг приходит мне сообщение в одной соцсети, что так мол и быть, приглашаем вас на 51, 41 и др. счета. Я даже растерялась — написала, что рядовым бухгалтером с 99 года не работала. А потом стерла и написала, что с прошлого века. Вот ведь же — одно и то же — зато как звучит то:-)«.

В комментариях поправили:

«С прошлого тысячелетия!!!».

Кто-то пишет:

«Я бы помощником буха пошла бы, лишь бы платили как главбуху».

На что дальше кто-то пишет, что даже уборщицей бы пошла, за зарплату главбуха, разумеется. И даже курьером, при зарплате как гендиру. Кто больше?:-)

Еще советуют:

«А ещё можно было бы написать, что со счетами меньше 90-го не связывалась с прошлого века».

На это отвечают:

«В прошлом веке был старый план счетов, и 90 — это были кредиты. А реализация — 46. Хотя... Подходит же!:-)».

И сразу подхватили:

«У меня он всплывает, когда я 84 вижу».

И

«И материалы на 05».

А какие воспоминания терзают в понедельник вас, коллеги?