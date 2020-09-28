Доллар на торгах достиг отметки в 79 рублей. А евро торгуется дороже 91 рубля

Курс доллара на Мосбирже достиг отметки в 79 рублей по состоянию на 10:21 по МСК. А евро на торгах превысил 91 рубль.
В последний раз доллар поднимался до 79 рублей 2 апреля 2020 года. К 10:38 курс доллара замедлил рост и торговался на уровне 78,7375 ( 0,68%). В то же время евро дорожал на 0,67% — до 91,54 руб.
Нефть же, наоборот, падает.
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,64% — до 42,14 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,69%, до 40,23 долларов за баррель.
По материалам «ТАСС».