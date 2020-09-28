Доллар на торгах достиг отметки в 79 рублей. А евро торгуется дороже 91 рубля

Evgeniya19 Правда?) Если допрос по вашей деятельности, то от вас это н... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

VikaV2193 Это не рискованные операции.Мы же о реально рискованных опер... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Evgeniya19 Для того, чтобы на допросы не таскали, как минимум) Если вам... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Над.К Налог по УСН на эти взносы уменьшается. А срок уплаты их оди... Фиксированные взносы ИП-2020: расчет, КБК, сроки

Evgeniya19 Вот не согласна. А зачем тогда экономисты, юристы и тд? Они ... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

glbuh123 Не я ушла, его ушли. Собственники перевели его на другой объ... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

Ольга_Ганюшкина Хоть я и ведьма-гадалка, имеющая опыт прохождения не одной К... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Бабловед Что мешает трезво оценить вероятность того или иного события... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Главбух М А у меня из свеженьких историй про незамутненных - упрощенец... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Лидия Анатольевна А танцы с бубном станцевать не надо. Честное слово, уже не з... Бухгалтер должен обладать знаниями по охране труда