Банкам не понравился законопроект о запрете навязывания услуг клиентам

Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг создает угрозу для выдачи кредитных карт, считают банкиры. Под определение навязанных услуг могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам.

Письмо с такими опасениями было отправлено Ассоциацией банков России в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с ним ознакомился РБК.

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере. Поправки прошли первое чтение в Госдуме, из карточки законопроекта следует, что его следующее рассмотрение должно состояться в октябре.

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Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов. Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг.

Больше всего участники рынка беспокоятся о влиянии нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. При оформлении таких продуктов банк заводит клиенту счет, выдает карту для совершения платежей и открывает кредитный лимит. Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные, как правило, с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными», говорится в письме АБР.