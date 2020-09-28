Цены на подсолнечное масло поднялись с августа на 20%

Цены на подсолнечник и на подсолнечное масло снова бьют рекорды. С августа подсолнечник подорожал на 35%, а масло — на 20%.

Об этом сообщает «Совэкон» в своем обзоре, пишет «Коммерсантъ».

Средние цены на подсолнечник установили новый абсолютный рекорд, увеличившись к 25 сентября на 1,67 тыс. руб., до 30,34 тыс. руб. за тонну неделя к неделе. Об этом сообщает «Совэкон» в своем обзоре. Стоимость подсолнечного масла в среднем достигла 71 тыс. руб., что стало рекордным показателем с февраля 2016 года, когда котировки были на уровне 59 тыс. руб. за тонну. С августа подсолнечник в РФ подорожал на 35%, масло — на 20%, подсчитали в «Совэконе».

По прогнозам «Совэкона», сбор подсолнечника может снизиться на 23%, до 11,8 млн тонн год к году, из-за неблагоприятных погодных условий, в первую очередь на юге России. В Минсельхозе прогнозируют сбор подсолнечника в этом году на уровне 13 млн тонн при условии благоприятных погодных условий в период уборки.

Подобную оценку дает и ИКАР. В 2019 году в РФ было собрано 15,4 млн тонн подсолнечника — рекордный результат.