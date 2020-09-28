Расширен список медицинских услуг, по которым можно получить налоговый вычет

С 2021 года меняется список медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, расходы на оплату которых можно включить в состав социального налогового вычета по НДФЛ.

Новый перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 458.

Так, согласно перечню, налоговый вычет можно будет получить с расходов, произведенных налогоплательщиком за следующие медицинские услуги:

в рамках первичной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;

в рамках специализированной медпомощи, за исключением высокотехнологичной медпомощи, в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;

в рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медпомощи вне медорганизации, а также в амбулаторных и стационарных условиях;

медуслуги по медицинской эвакуации;

в рамках паллиативной медпомощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях, за исключением медуслуг, включенных в перечень дорогостоящих видов лечения;

в рамках санаторно-курортного лечения.

Также Постановлением утвержден и перечень дорогостоящих видов лечения. В частности, к ним относятся медуслуги по ортопедическому лечению врожденных и приобретенных дефектов, услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, услуги по лечению бесплодия, а также услуги, оказываемые в рамках паллиативной помощи, предусматривающие использование на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека.