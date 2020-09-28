Форма СЗВ-ТД поменяется. Надо будет указывать новые коды

На федеральном портале опубликован проект поправок в Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п, которым утверждена форма СЗВ-ТД, ее формат и порядок заполнения.

В СЗВ-ТД появится раздел, где надо будет указывать сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь.

Также в СЗВ-ТД надо будет указывать коды РКС или МКС, если человек работает на Крайнем Севере или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Еще одно нововведение касается графы «Код выполняемой функции».

Вот как ее надо было заполнять по старым правилам и вот как это будет по новым правилам:

По старой версии Постановления № 730п По новой версии Постановления № 730п В графе «Код выполняемой функции (при наличии)» (заполняется с 1 января 2021 года (при наличии) указывается соответствующий код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате «XX.XXX-X-X», где: первые пять цифровых знаков, разделенные точкой — это код наименования вида профессиональной деятельности (раздел I профессионального стандарта), содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности (раздел III профессионального стандарта); последние два цифро-буквенных знака (раздел II профессионального стандарта) — буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак — уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция. В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате «ХХХХ.Х» (где первые четыре знака — код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий, пятый знак — контрольное число) в соответствии со справочником «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст).

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То есть в старой версии код состоял из 7 знаков и заполнялся при применении профстандартов.

В новой версии про профстандарты ничего не сказано. Код из пяти знаков должен быть из Общероссийского классификатора занятий.

Проект разработан в рамках исполнения Плана мероприятий по совершенствованию взаимодействия гражданина и государства в части содействия в поиске работы, регистрации в качестве безработного для выплаты пособия по безработице, говорится в пояснительной записке.

Этим Планом, в частности, предусмотрена реализация представления информации работодателем об основаниях увольнения в соответствии со статьями ТК РФ в структурированном виде.

Новая форма СЗВ-ТД: