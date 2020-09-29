Всего 7% мусора отправляется на переработку. А чтобы мусора стало меньше, нужно 428 млрд рублей

Счетная палата проверила свалки и полигоны бытовых отходов. Вывод печальный — перерабатывается не более 7% мусора.

«Анализ показал, что, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной. На момент формирования нацпроекта „Экология“ на территории субъектов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект „Чистая страна“ предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная президентом цель — ликвидировать все свалки в границах городов — достигнута не будет» — отмечается в отчете Счетной палаты.

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При таких объемах заполнения в 1-2% в год, в 32 регионах мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года, показала проверка Счетной палаты. При этом, создать новые полигоны регионы не могут.

«Анализ 67 программ показал, что только 39 регионов предусмотрели в них мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов. Лишь в 33 субъектах наблюдается сбалансированность мощностей объектов обращения с твердым коммунальным отходами и объемов их образования. Анализ морфологического состава отходов провели всего 24 региона и только 19 субъектов предусмотрели мероприятия по привлечению бизнеса в сферу обращения с отходами. Хуже всего ситуация с созданием инфраструктуры по обращению с твердым коммунальными отходами — лишь 9 субъектов используют для этого наилучшие доступные технологии» — добавили в Счетной палате.

На реализацию всего комплекса мер нужны 428 млрд рублей, уточнили в Счетной палате. В том числе 84,3 млрд рублей бюджетных денег, остальное — средства инвесторов. В большинстве регионов, это — платежи населения, собираемость которых также упала.