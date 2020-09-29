Треть российских компаний снизили зарплаты работникам в пандемию

В период пандемии 35% российских компаний снизили сотрудникам зарплаты. И около четверти сократили штат.

Об этом сообщается в исследовании банка «Открытие» об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.

При этом более 50% компаний малого и среднего бизнеса ответили, что уже работают в «докарантинном» режиме, 29% участников опроса отметили, что их бизнес уже восстановился или вообще ничего не потерял в период карантина, при этом 44% прогнозируют, что на восстановление бизнеса им потребуется не менее года, 7% опрошенных полностью закрыли бизнес. На текущий момент более 50% компаний уже работают в «докарантинном» режиме, треть из него не выходили. 40% участников опроса отметили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления карантинных мер.

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Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса, отсутствие клиентской базы. Мерами господдержки во время карантина воспользовалась только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены (32%). Только 24% опрошенных брали кредиты.

Вторую волну коронавируса ожидают 2/3 предпринимателей. Причем 52% считают, что это произойдет в течение ближайших трех месяцев. 61% опрошенных заявляют, что их компании готовы к введению повторных карантинных мер. При этом накопления на случай второй волны карантина имеют 40% компаний. Почти треть предпринимателей считают, что их уже компании не смогут пережить вторую волну пандемии.

В опросе участвовали более 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год.

По материалам «ТАСС».