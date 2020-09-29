Для предпринимателей-пенсионеров предложили ввести льготы

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев («Единая Россия») предложил создать федеральную программу поддержки предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, которая подразумевает налоговые льготы и субсидирование ставки по кредитам на открытие своего дела.

Письмо с таким предложением депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, с ним ознакомились РИА Новости. В качестве причин предложения названы вовлечение пенсионеров в социальную жизнь и национальной задача повышения предпринимательской активности, поставленная Путиным.

В частности, депутат предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, открывающих свой бизнес в предпенсионном и пенсионном возрасте, а также освободить действующих и будущих предпринимателей-пенсионеров от обязательной уплаты страховых взносов за себя и перевести эту обязанность на добровольную основу.

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Помимо этого, среди мер поддержки Зубарев предлагает ввести субсидирование ставки по кредитам на открытие собственного дела лицам предпенсионного и пенсионного возрастов до 4% в ведущих десяти банках страны с развитой сетью филиалов в регионах.

Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить образовательные программы для пенсионеров в каждом регионе страны за счет открытия бесплатного доступа в качестве слушателя к образовательным курсам во всех вузах по так называемым предпринимательским дисциплинам.

«Данный комплекс мер не только простимулирует лиц предпенсионного и пенсионного возраста активнее участвовать в социальной и общественной жизни страны, но также снимет нагрузку с Пенсионного фонда и будет способствовать пополнению бюджета за счет налогов на доходы активных пенсионеров», — полагает депутат.