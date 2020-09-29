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Роскомнадзор просит парламент защитить россиян от цензуры на иностранных сайтах

Роскомнадзор обратился в СФ и Госдуму с просьбой законодательно защитить россиян от цензуры на иностранных сайтах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В последнее время участились случаи грубого нарушения иностранными интернет-платформами прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации, гарантированных 29 статьей конституции страны. По сути, иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России. Необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере, позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ и принимать меры в отношении интернет-платформ, игнорирующих эти требования», — говорится в сообщении.

В частности, имеется в виду цензура на YouTube и Twitter, с которой недавно столкнулись россияне.

По материалам «ТАСС».

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