Роскомнадзор просит парламент защитить россиян от цензуры на иностранных сайтах

Роскомнадзор обратился в СФ и Госдуму с просьбой законодательно защитить россиян от цензуры на иностранных сайтах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В последнее время участились случаи грубого нарушения иностранными интернет-платформами прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации, гарантированных 29 статьей конституции страны. По сути, иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России. Необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере, позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ и принимать меры в отношении интернет-платформ, игнорирующих эти требования», — говорится в сообщении.
В частности, имеется в виду цензура на YouTube и Twitter, с которой недавно столкнулись россияне.
По материалам «ТАСС».