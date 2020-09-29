Дождались! Многодетным хотят давать 450 тыс. не только на покупку, но и на строительство жилья

Сейчас существует мера поддержки семей с детьми в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в сумме не более 450 тысяч рублей.

Деньги предоставляются родителям, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Цели данного кредита описаны в законе. Это приобретение по договору купли-продажи жилого помещения, в том числе объекта ИЖС или земельного участка, предоставленного для ИЖС, либо приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав требований по указанному договору.

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Люди недоумевают. Создают петиции в интернете.

То есть сейчас многодетные семьи, взявшие ипотеку на строительство дома, не имеют права на указанную субсидию. Между тем многодетным бесплатно выделяют земельные участки и логично, что там они будут строить дом. Кроме того, логично, что для строительства необходимо взять ипотеку на строительство, а никак не ипотеку на покупку еще одного участка.

Но в законе эта логика не просматривается.

Ситуацию может исправить законопроект № 1027201-7,который сегодня внесли в Госдуму.

Проект предусматривает расширение целей кредитного договора (договора займа) на случай строительства жилого помещения.

Это будут способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России, отмечсется в пояснительной записке к проекту.