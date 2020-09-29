Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как принимать безнал с комиссией менее 1% без покупки терминала? Приглашаем на бесплатный вебинар!

Не так давно появился совершенно новый способ принимать безналичные платежи от клиентов без покупки терминала для оплаты. А именно, по QR-коду через СБП.

Особенно это удобно для небольших розничных магазинов.

МойСклад совместно с Тинькофф-банком приглашают на бесплатный вебинар 1 октября в 11:00 по МСК.

Вы узнаете:

  • как использовать QR-код для оплаты в магазине (пункте выдачи товара);
  • какие способы приема платежей выгоднее;
  • понадобится ли при работе с QR-кодами онлайн-касса.

Тинькофф расскажет о принципах работы СБП, ограничениях, видах QR-кодов и даст лайфхак о том, как не потерять покупателей. МойСклад уже готов к интеграции с продуктами Тинькофф: интернет-банк, торговый эквайринг, эквайринг по QR-кодам через СБП.

Записывайтесь прямо сейчас!

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама