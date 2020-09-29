Условия прекращения уголовного преследования за налоговые преступления изменили

Госдума приняла закон, уточняющий порядок прекращения уголовного преследования в связи с возмещением ущерба по налоговым преступлениям (уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента).

Согласно действующей редакции УПК РФ, прекратить уголовное преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении налоговых преступлений и преступлений, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов в связи с возмещением ущерба, можно только до назначения судьей к рассмотрению поступившего в суд дела.

По мнению зампредседателя ВС РФ Владимира Давыдова, подобное ограничение ставит в неравное положение лиц, которые возместили ущерб бюджетной системе до назначения судебного заседания, и тех, которые возместили ущерб в таком же объёме, но после назначения судебного заседания.

Автором законопроекта выступил Верховный суд РФ.