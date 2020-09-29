В системе маркировки уже работают 290 тысяч компаний

В российской системе цифровой маркировки работает 290 тыс. компаний со всего мира. Система фиксирует данные о выбытии товаров с полумиллиона касс.

«15 млрд упаковок сигарет сегодня уже промаркировано, более 3 млрд лекарств и введено в оборот почти 1,5 млрд обувных товаров», — говорится в пресс-релизе ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак».

Лекарственные препараты, согласно данным системы, поставляются из 56 стран, обувь — из 61 страны.

Система маркировки предполагает формирование и анализ больших данных. Она позволит формировать и достоверную статистическую информацию, которая основывается не на отчетах бизнеса, которые могут предоставляться или нет, а на объективных данных в онлайн-режиме.

По словам представителя Минпромторга, большие данные позволяют проводить анализ товаропотоков, предпринимательской активности, оценку рисков возникновения дефицитов товаров на рынке, оценивать предпочтения потребителей.