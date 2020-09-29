Предприниматели и самозанятые смогут получить ипотечные каникулы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий предпринимателям и самозанятым воспользоваться ипотечными каникулами.

Поправки вносятся в закон «О потребительском кредите (займе)». Сейчас оформить ипотечные каникулы могут лишь трудоустроенные граждане, которые для подтверждения снижения дохода могут предоставить банку справку по форме 2-НДФЛ.

В такой ситуации заемщик, который получает доход от предпринимательской или иной деятельности, например, находясь в статусе самозанятого или ИП на патенте, лишен права воспользоваться «ипотечными каникулами», поскольку его доходы не подтверждаются такой справкой, а подтверждаются иными документами (налоговой декларацией, книгой доходов и расходов и/или иными документами).

В закон вносят следующую поправку:

«В случае, если заемщик является предпринимателем или физическим лицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима „налог на профессиональный доход“, предоставляются иные документы, подтверждающие наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Перечень таких документов определяется кредитором самостоятельно»