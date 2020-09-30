МВД разъяснило временные правила нахождения иностранцев в России

МВД опубликовало разъяснения о продлении сроков нахождения иностранцев в России из-за пандемии коронавируса. Эта информация может пригодится работодателям, у которых имеются сотрудники-иностранцы.

Указом Президента РФ от 23 сентября 2020 г. № 580 продлено по 15 декабря 2020 г. действие применяемых с 15 марта 2020 г. временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать действий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сроков постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроков действия свидетельства о временном убежище, удостоверений беженца, в случае если такие сроки истекают в период с 15 марта по 15 декабря 2020 г.

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За иностранными гражданами, прибывшими в РФ в порядке, не требующем получения визы, сохраняется по 15 декабря 2020 г. право на подачу заявления о выдаче (продлении, переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов и заявленной цели въезда. Разрешения на работу иностранным гражданам из «визовых» стран, на которых распространяется действие Указа, будут выдаваться со сроком действия по 15 декабря 2020 г.

Введено положение, разрешающее выезд иностранных граждан из России в государство их гражданской принадлежности, исключая транзитный проезд через третьи страны, по документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в РФ в этом качестве, в случае если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 г.

В случае если в документе с истекшим сроком действия в период с 15 марта по 15 декабря 2020 г. имелась виза, срок действия которой так же истек в обозначенный период, то указанные документы являются действительными для выезда из Российской Федерации в течение 276 дней с даты окончания срока их действия без необходимости оформления транзитной визы.