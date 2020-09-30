Профсоюзы предложили отменить накопительную пенсию

Федерация независимых профсоюзов отправила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.

«Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — написано в обращении на сайте ФНПР.

Кроме того профсоюзы предложили прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты.

В настоящее время страховая пенсия выплачивается из расчёта количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости одного балла, которая устанавливается законодательством, и фиксированной части. При этом накопительная часть пенсии делится на ожидаемый период выплаты. Т.е. если вы накопили 200 тыс. рублей, то выплачивать вам их будут после выхода на пенсию в течение как минимум 10 лет.

Из обращения ФНПР непонятно, куда же по их мнению нужно деть накопления граждан, если накопительные выплаты отменить.