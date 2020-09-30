В России запретят перевозить более 30 пачек немаркированных сигарет

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении перевозок немаркированной табачной продукции по территории России.

Авторы проекта предлагают внести поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Их суть сводится к тому, что по стране нельзя будет перевозить больше 30 немаркированных пачек сигарет, пишет РБК.

В частности, проект закона запрещает транспортировку более 600 таких сигарет, 150 сигар или сигарилл или 750 г табака на одного человека.

Авторы заявляют, что документ направлен на борьбу с незаконным оборотом табачной продукции, в том числе сигарет, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В пояснительной записке к документу говорится, что рост акцизов на табак и отсутствие таможенных границ между участниками ЕАЭС способствуют развитию нелегального рынка табака в России. В качестве примера авторы документа приводят увеличение доли такой продукции в третьем квартале 2018 года до 8,4% (в аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 4,5%).