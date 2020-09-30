Бизнес просит упростить получение рассрочки по уплате налогов для пострадавших отраслей

Комитет по налогам московской «Деловой России» предлагает внести изменений в Налоговый кодекс, чтобы упростить процедуру получения рассрочки по уплате налогов за 2020 год для предприятий из пострадавших отраслей.

«Чтобы избежать массовых банкротств, комитет по налогам московского регионального отделения «Деловой России предложил внести изменения в пункт 2 статьи 64 НК РФ, установив принадлежность к списку пострадавших отраслей как основание для предоставления рассрочки», — цитирует сообщение Комитета ТАСС.

В текущей редакции Налогового кодекса получение рассрочки обусловлено целым рядом обстоятельств, в том числе показателями финансовой устойчивости компании и, часто, наличием у нее средств залога, банковских гарантий или поручительств. А банковская гарантия — это опять деньги. При этом деньги для бизнеса сейчас неподъемные, так как банковский сектор запрашивает огромные суммы под выдачу таких гарантий.

Кроме того, бизнес-объединение предлагает расширить число поручительств или банковских гарантий таким компаниям со стороны региональных органов власти, чтобы повысить вероятность предоставления рассрочки.