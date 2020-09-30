Утверждены ставки фиксированных взносов ИП на ближайшие три года

Закон, утверждающий на 2021-2023 годы ставки фиксированных взносов для индивидуальных предпринимателей был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Взносы на ОПС составят:

в 2021 году — 32 448 руб.;

в 2022 году — 34 445 руб.;

в 2023 году — 36 723 руб.

Взносы на ОМС составят:

в 2021 году — 8 426 руб.;

в 2022 году — 8 766 руб.;

в 2023 году — 9 119 руб.

Таким образом, власти решили не повышать размер фиксированных взносов в 2021 году. Взносы останутся на уровне 2020 года.

По проекту, который разрабатывался год назад, еще до пандемии, взносы в 2021 году на ОПС должны были составить 36 455 рублей, на ОМС — 8 763 рублей.

Фиксированные взносы в таком размере платят не только индивидуальные предприниматели, но и другие частнопрактикующие специалисты — адвокаты, нотариусы, оценщики, медиаторы и т.п.