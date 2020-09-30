Закон о туризме полностью перепишут

Закон о туризме будет полностью обновлен и будет отвечать новым реалиям отрасли. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы с Государственной думой договорились о том, что будем совместно писать вместе с экспертным сообществом, бизнесом, туротраслью новый закон о туризме, который закрепит приоритет развития внутреннего и въездного туризма, будет на совершенно новом качественном уровне позволять обеспечивать права наших туристов, которые путешествуют и выезжают за рубеж», — цитирует главу ведомства ТАСС.

В рамках этой работы будет учитываться мировой опыт, чтобы новый закон смог стать передовым и позволил добиться стоящих перед отраслью глобальных задач, подчеркнула Догузова. В частности, в течение 10 лет планируется увеличение в два-три раза основных показателей туристической отрасли, напомнила глава Ростуризма.