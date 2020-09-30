В России введут электронный контроль движения древесины от делянки до конечного потребителя

Власти собираются ввести контроль всей цепочки движения древесины с помощью информационной системы и видеосъемки движения грузов.

«Необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов. От заготовки на делянке, с фиксацией движения заготовленного объема на склады. Кстати, мы учли предложения коллег из ФСБ о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков», — цитирует сообщение пресс-службы зампредседателя правительства Виктории Абрамченко.

При этом после склада в системе должно фиксироваться перемещение этого объема на производство и на реализацию, в том числе на экспорт. В случае если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, сделки блокируются, легальность не подтверждается, реализация древесины невозможна.

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Вице-премьер предлагает на первом шаге параллельно с созданием большой информационной системы в существующей ЛесЕГАИС уже сейчас внедрить такую прослеживаемость с обязательным подключением таможни и правоохранительных органов. На втором шаге — обеспечить ведение государственного лесного реестра, заключили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития лесного комплекса поручил запустить единую систему учета древесины и сделок с ней с 1 января следующего года в пилотном режиме, с 1 июля ее использование должно стать обязательным.