Сколько тратили россияне на российских и зарубежных курортах

Московский кредитный банк проанализировал траты россиян на морских курортах Турции и Краснодарского края в сентябре 2020 года.

В первые 20 дней сентября 2020 года клиенты банка потратили на курортах в Турции более 32 млн руб, что в 3 раза превышает суммы трат на курортах Краснодарского края за тот же период.

Количеств покупок, совершенных в Турции, в 2,25 раза превышает покупки на черноморском побережье России.

В сравнении с 2019 годом, общая сумма и количество покупок, совершенных на курортах, выросли как в России, так и в Турции. При этом траты на российском курорте, в сравнении с прошлым годом, увеличились на 40%, в Турции траты ровно вдвое превысили прошлогодние.

«Имеет место и эффект отложенного спроса. Летом 2020 года мы были лишены возможности отдохнуть за рубежом из-за закрытия границ и в сентябре люди наверстывают упущенное на курортах тех стран, куда возобновились перелеты. В Сочи же россияне отдыхали в течение всего лета, и тут эффекта отложенного спроса нет, — рассуждает начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. — Полагаю, что введение в конце сентября дополнительных ограничительных мер из-за COVID-19 для пребывающих из-за границы изменит картину транзакционной активности россиян на курортах. В период школьных каникул мы прогнозируем роста транзакций на российском побережье».

Стоит еще отметить, что данное исследование строится на безналичных транзакциях, когда как на отдых люди часто берут наличные, оставляя деньги на карте больше как некий НЗ.