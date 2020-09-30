Лженалоговики вымогают деньги, угрожая выездными проверками

Ставропольское управление ФНС на своем сайте предупреждает о мошенничестве от имени налоговых органов края.
Физическим и юридическим лицам поступают звонки с предложением об оказании материальной помощи должностным лицам инспекции. Лженалоговики просят перечислить денежные средства на банковские карты, угрожая в противном случае проведением внеплановых проверок.
Руководство налоговой службы края обращается к налогоплательщикам с просьбой при поступлении подобных звонков проявлять бдительность и оперативно информировать правоохранительные органы.
Налоговики призывают к бдительности и просят не поддаваться на уловки мошенников.