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Лженалоговики вымогают деньги, угрожая выездными проверками

Ставропольское управление ФНС на своем сайте предупреждает о мошенничестве от имени налоговых органов края.

Физическим и юридическим лицам поступают звонки с предложением об оказании материальной помощи должностным лицам инспекции. Лженалоговики просят перечислить денежные средства на банковские карты, угрожая в противном случае проведением внеплановых проверок.

Руководство налоговой службы края обращается к налогоплательщикам с просьбой при поступлении подобных звонков проявлять бдительность и оперативно информировать правоохранительные органы.

Налоговики призывают к бдительности и просят не поддаваться на уловки мошенников.

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