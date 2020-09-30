😡😡😡Москвичи скупают туры на фоне объявленных двухнедельных каникул для школьников

Турфирмы уверяют о возросшем спросе на туры после объявления Собяниным в Москве двухнедельных каникул для школьников.

О каникулах с 5 до 18 октября для школьников в Москве вчера объявил Собянин.

Повышение спроса отметила и Ассоциация туроператоров России.

В АТОР отмечают, что продажи туров на школьные каникулы «идут отлично» и количество броней по ряду направлений заметно выше, чем в это же время год назад: ажиотажным спросом пользуется отдых в Турции — у турагентов уже проданы практически все туры на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы.

Пользуются спросом также Краснодарский край и Крым.

Большая часть мест на рейсах на курорты на начало октября уже распродана — туры бронируют активно, особенно те, кто не смог полететь раньше, сообщил представитель туроператора Anex Tour. По его словам, спрос на поездки во время школьных каникул хороший: в топе направлений — Турция, Сочи, экскурсионные туры по России, а также ОАЭ и Мальдивы.

«В Турцию еще можно купить тур по направлениям Анталия и Бодрум, но мест мало, мы ожидаем, что они продадутся в ближайшие пару дней», — добавил представитель Anex Tour.

По материалам «РБК».