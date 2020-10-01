Ничего нового. Накопительная пенсия будет заморожена еще на один год

В Госдуму внесен законопроект № 1027751-7, который продлевает действие так называемой заморозки накопительной пенсии.

Поясним, в настоящее время в соответствии с действующим законодательством страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступающие в 2014 — 2022 годах, учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

На накопительную пенсию ничего не отчисляется.

Проект продлевает этот порядок на 2023 год.

Учет в 2023 году страховых взносов на ОПС в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, поскольку размер в 16 % индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, а определение в 2023 году максимального значения пенсионных баллов осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на ОПС, говорится в пояснительной записке.

То есть другими словами, люди от такой заморозки не пострадают.

Между тем напомним, что разница между страховыми и накопительными взносами заключается еще и в том, что последние, формирую массу пенсионных накоплений, наследуются, если гражданин не дожил до пенсии.

Страховые взносы формируют страховую пенсию и в случае смерти гражданина просто остаются в ПФР.