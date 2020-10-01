С сегодняшнего дня комиссия за эквайринг для интернет-магазинов будет повышена

Комиссия за эквайринг, которую банки берут с интернет-магазинов за прием оплаты по картам, с 1 октября будет повышаться, поскольку действие «коронавирусного» ограничения ЦБ закончилось.

До 1 октября комиссия не могла превышать 1%.

Это планируют сделать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие» — они вернут тарифы к докризисным значениям.

Из-за коронавируса ЦБ с 15 апреля по 30 сентября ограничил комиссию за прием карт не выше 1% от стоимости товара для интернет-магазинов. Мера коснулась компаний из сегментов продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды и товаров повседневного спроса.

По материалам «РБК».