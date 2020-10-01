Банковской тайны для налоговиков больше не будет?

В ближайшие три года российские налоговики могут получить больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. Расширение прав Федеральной налоговой службы предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Госдуму.

Какую именно информацию о клиентах и по какой схеме смогут получать налоговики, в документе не сказано.Там просто предусмотрено «расширение возможностей получения налоговыми органами информации от кредитных организаций, необходимой для осуществления налогового контроля, а также направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства».

Правительство также предлагает законодательно закрепить возможность обмена данными между Банком России и ФНС: тогда регулятор получит доступ к сведениям, представляющим налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне. Как следует из документа, этот обмен может быть необходим ЦБ «для исполнения возложенных на него функций».

ФНС стремится получить неограниченный доступ к банковской тайне давно, с начала 2000-х годов, говорят эксперты. В то время Михаил Мишустин, нынешний глава Правительства, уже работал в налоговых органах и тему эту прекрасно знает. На пути ФНС к банковской тайне все эти годы стоит ЦБ, который считает, что открытие полного доступа к движениям средств граждан может снизить доверие к банковской системе.

По материалам РБК.