В России могут закрыться треть АЗС

С 1 октября в России в силу вступает новый ГОСТ топливораздаточных колонок. Чтобы ему соответствовать, оборудование на всех АЗС страны следует обновить. Но это невозможно даже теоретически: производители не успеют выпустить оборудование, а денег на его закупку у многих частных станций тоже нет.

Согласно новому ГОСТу Р 58 927−2020, топливораздаточная колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а ее конструкция должна защищать от несанкционированной замены узлов и элементов или установки дополнительных устройств. Проще говоря, это защита от взлома программного обеспечения колонки. Также ужесточается требование к точности отпуска топлива и к контролю его количества. Ранее этот показатель был равен 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур). Теперь же оно составит 0,25 мл на литр без учета температур.

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Пока что такого оборудования нет ни на одной автозаправке в России, пишут «Известия». Новый ГОСТ может привести к закрытию трети всех заправок в России, говорят эксперты. Несмотря на то, что он рекомендованный, Росстандарт уже разослал владельцам АЗС письма с требованием его соблюдать. Дело в том, что в рамках действующего КоАПа для АЗС за нарушение точности отпуска топлива предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они варьируются от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом Росстандарт рассматривает возможность значительно их увеличить, подняв до 1% от годовой выручки.

В России из 23 тыс. АЗС большая часть (около 60%) — это независимые. И многим будет не по карману обновление оборудования.