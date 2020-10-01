46% опрошенных россиян не хотят заводить детей. Половина из них — из-за материального положения

Почти половина опрошенных россиян в возрасте от 18 до 45 лет не хотят заводить детей, объясняя это материальным положением или просто нежеланием.

К такому выводу пришел аналитический центр НАФИ по результатам опроса.

«В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей», — говорится в исследовании.

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С 2018 года доля бездетных россиян, но желающих завести детей сократилась до 60%, а доля тех, у кого ребенок уже есть, и они планируют следующего, возросла до 25%.

Вот чем объясняют опрошенные свое нежелание заводить детей:

24% — сложное финансовое положение;

15% — отсутствие партнера;

12% — плохие жилищные условия.

Это — самые распространенные доводы.

Исследователи также выяснили средний размер суммы, необходимой для того, чтобы люди решились завести ребенка — около 58 тысяч рублей.

При этом, в различных социально-демографических группах по-разному оценивают величину требуемого дополнительного дохода. Например, жителям крупных городов нужно в 1-1,5 раза больше средств, чем жителям сел (73 тыс. против 48 тыс. рублей), а самая значительная разница — почти в 2 раза — наблюдается между оценками молодежи и людей среднего возраста (36,5 тыс. против 67 тыс. рублей).

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — прокомментировала результаты замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Опрос НАФИ проводился в конце августа — начале сентября 2020 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.