С 1 октября зачесть переплату по налогам стало проще, сообщает пресс-служба ФНС.

Раньше это было возможно только если переплата идет в счет уплаты налога того же вида, то есть если по федеральному — в счет федерального, по региональному — в счет регионального и т.д. Теперь переплату, например, по НДФЛ можно зачесть в счет уплаты транспортного налога, налога на имущество или начисленных пеней. Налоговые органы могут провести зачет самостоятельно или по заявлению налогоплательщика.

Учитывая, что уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2020 года, нововведением можно воспользоваться уже сейчас. Соответствующие изменения в налоговое законодательство внесены федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Стоит отметить, что такой зачет не распространяется на излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы (п. 1.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ). Налоги нельзя зачесть в счет взносов, а взносы — в счет налогов.