Школам в Подмосковье разрешили раньше уйти на каникулы

В Подмосковье школьные каникулы разрешили начать раньше плановых. А в школах с модульным обучением они начнутся с 5 октября.

Об этом на брифинге заявила глава областного министерства образования Ирина Каклюгина.

«Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать исходя из эпидемиологической ситуации в муниципалитете», — сказала Каклюгина.

Министр напомнила, что при модульном графике школьники пять недель учатся, а одну отдыхают. По этой системе в области работает половина из всех 1,5 тыс. школ. Вторая же половина, которая работает по четвертям, при ухудшении обстановки с коронавирусом сможет уйти на каникулы раньше.

В Москве школьные каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Туроператоры уже отметили рост спроса на путевки на это время.

По материалам «РБК».